Kayseri Üniversitesi\'ne \'Spor Dostu Kampüs\' Unvanı

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerini en iyi şekilde hayata hazırlayan Kayseri Üniversitesi'ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Spor Dostu Kampüs' unvanı verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın teşrifleriyle düzenlenen 'Spor Dostu Kampüs Ödülleri' sertifika töreninde Kayseri Üniversitesi için oldukça önemli bu ödülü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan alan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ödülün Kayseri Üniversitesine ve Kayseri şehrine hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Uygulamalı eğitim modeli, dinamik kurumsal vizyonu ve gençliğe değer veren akademik duruşuyla yükseköğretimde fark oluşturan Kayseri Üniversitemiz, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Bağımsız kişiler tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, Kayseri Üniversitemiz 'Spor Dostu Kampüsü' unvanını almaya hak kazandı. Toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu bu prestijli unvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü "Spor Dostu Kampüs" seçildi. Kayseri Üniversitemiz, bu seçkin ve güçlü liste içerisinde 11. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Bizler sadece mesleki ve teknik yükseköğretimde değil; kültürde, sanatta ve sporun birleştirici gücünde de öncü bir kampüs inşa etme gayretindeyiz. Akademik ve idari kadromuzun özverisi, öğrencilerimizin enerjisiyle birleştiğinde, Kayseri Üniversitesi'nin yerel değerlerinden kopmadan, ulusal ve uluslararası standartlarda nasıl emin adımlarla büyüdüğünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu gurur hepimizin! Kampüsümüzü sporla, sağlıkla ve başarıyla büyüten; bu süreçte emeği geçen tüm akademik - idari mesai arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kayseri Üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ