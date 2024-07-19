Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Bin 250 Adet Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Bin 250 Adet Aşure Dağıttı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Bin 250 Adet Aşure Dağıttı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek Muharrem ayında 4 bin 250 adet aşure dağıttı. Dağıtımlar Kayseri Hunat Hatun Camii, Kırşehir Cacabey Camii, Nevşehir Damat İbrahim Paşa (Kurşunlu Camii) ve Niğde Dışarı Cami'nde gerçekleştirildi.

19.07.2024 15:44
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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4 bin 250 adet aşure dağıtıldı.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü; vakfiyelerde geçen hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor. Genel müdürlüğün öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen Muharrem ayında vatandaşa bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Kayseri Hunat Hatun Camiinde 2 bin, Kırşehir Cacabey Camii'nde 750, Nevşehir Damat İbrahim Paşa (Kurşunlu Camii) 750 ve Niğde Dışarı Cami'nde 750 olmak üzere toplamda 4 bin 250 adet aşure ikramında bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Bin 250 Adet Aşure Dağıttı - Son Dakika
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