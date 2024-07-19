Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Niğde Dışarı Cami'de aşure dağıttı.

19.07.2024 16:02
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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Niğde Dışarı Cami'de aşure dağıttı.

Aşure dağıtım programına Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Yardımcısı Halit Uğurlu ve çok sayıda cami cemaati katıldı. Valisi Çelik Cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamada; "Hicri takvime göre Muharrem ayı içerisindeyiz. Peygamber Efendimizin mübarek bir ayı olarak nitelendirilen bu ay, birçok faziletiyle hadislerde yer almaktadır. Aynı zamanda İslam tarihi açısından çok üzüntü verici bir olay da bu ayda yaşanmıştır. 680 yılında Hz. Ali Efendimizin oğlu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 Müslüman, Kerbela'da şehit edilmiştir. Bu nedenle Muharrem ayı, matem ayı olarak da anılmaktadır" dedi. Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara Cuma namazının ardından aşure ikram edildi.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Niğde'nin yanı sıra Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de de aşure ikramında bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı - Son Dakika

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