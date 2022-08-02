'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı - Son Dakika
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'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı

02.08.2022 11:28
'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 'Altın Eller Sanat Festivalinin' açılışına katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Tarafından düzenlenen 'Altın Eller Sanat Festivalinin' açılışına katıldı.

Böylesine güzel bir programda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Vali Çiçek; "Bizler farklı bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim medeniyetimiz ve geleneklerimiz dünyadaki diğer geleneklerden çok farklı. Türk olmak; el sanatlarıyla, türküsüyle, kültürüyle olur. Dolayısıyla bu sergiyi, buradaki sanatkarları, el sanatlarına gönül veren insanları çok önemsiyorum. Sizler burada sadece el sanatları yapmıyorsunuz. Sizler bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatıyor ve bizi biz yapan değerleri bize öğretiyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış programı, kurdele kesiminden sonra alandaki tüm stantlar protokol tarafından gezildikten sonra sona erdi. Vali Çiçek günün sonunda, Sivas Caddesindeki esnaflarımızı ziyaret etti ve vatandaşlarımızla sohbet edip fotoğraf çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Altın Eller Sanat Festivali' açıldı - Son Dakika

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