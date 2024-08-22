Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemini vurguladı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemini vurguladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın\'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemini vurguladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Vali Çiçek, Talas Mevlana Mahalle Meydanı'nda tamamlanan Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulunun açılışında yaptığı konuşmada Yalçın'ın projedeki emeklerini övdü.

22.08.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Vali Çiçek, Talas Mevlana Mahalle Meydanı'nda tamamlanan Öz Ağaç-İş ERVA Spor Okulunun açılışında yaptığı konuşmada "Boyçelik okulumuzda büyük katkısı oldu. Başakpınar'da bir tane daha açacak ve okul sayımız 40 olacak. Mustafa Yalçın'ın bu projedeki emeklerini unutamam, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın başkanım." şeklinde övgü dolu sözler sarf etti.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN PROJE"

Başkan Yalçın'ın Talas'ta olmayan ERVA okullarına dahi destek olduğuna vurgu yapan Vali Çiçek, şöyle konuştu: "39.'sunu açtığımız ERVA Spor Okullarının Mevlana Mahallesi'nde ve bu alanda olmasından dolayı çok mutluyum. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın sadece burada değil, ERVA Spor Okullarının her birinde emeği var. Sadece burası olsa, burası için teşekkür ederdim ancak burada olduğu gibi Talas'ta olmayan yerlerde de bu projenin en önemli destekçilerinden birisi oldu. Yerlerine hemen teslim ederek bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde Boyçelik'te büyük katkısı oldu ve Başakpınar'da da bir tane daha açacak. Başakpınar ile okul sayımız 40 olacak. Dolayısıyla Mustafa Yalçın'ın bu projedeki emeklerini unutamam, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın başkanım."

YARIŞMAYLA ORTAYA ÇIKAN BİR MEYDAN

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Ülke genelinde yarışma düzenledik. Bu meydan, 54 firmanın katılımıyla gerçekleşen çok güzel bir yarışma sonucu ortaya çıktı. Bu parkın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizde ERVA Spor Okulları kıvılcımı çakan ve buraya da bir tane kazandıran sayın valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ERVA Spor Okullarına verdiği desteğin önemini vurguladı - Son Dakika

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