Kayseri\'ye Kartal Katlı Kavşağı Projesi için Müjdeli Gelişme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ile bir araya gelerek, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için müjdeyi verdi, alt kredi anlaşmasına imza attı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli ana arterlerinin kesişim noktası olan ve ulaşım ağını güçlendirecek dev projelerden biri olan Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için Ankara'da önemli bir adım attı. Dünya Bankası finansmanıyla, İller Bankası A.Ş. (İLBANK) üzerinden yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler (İADŞ) Projesi" kapsamında, projenin hayata geçirilmesi için Alt Kredi Anlaşması imzalandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, anlaşma protokolüne imza attı.

İmza töreninde, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk, Genel Müdür Yardımcıları Erdoğan Topcu, Onuray Gözütok, Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, projenin şimdiden Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Kayseri'mizin her alanda daha dayanıklı, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz. Kartal Katlı Kavşağı projesi sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda afetlere hazırlıklı, iklim şartlarına duyarlı bir şehir vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Şehrimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kayseri'yi geleceğe taşıyacak vizyon projelere bir yenisini daha ekleyen Büyükkılıç, bu önemli projeyi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Alt kredi anlaşmasının imzalanmasının ardından, yapım ihalesi süreci başlatılacak ve en kısa sürede projenin inşa çalışmalarına geçilecek. - KAYSERİ