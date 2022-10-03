Kayseri yerel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5'inci kez Kitap Fuarı'nın kapısını aralıyor - Son Dakika
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Kayseri yerel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5'inci kez Kitap Fuarı'nın kapısını aralıyor

03.10.2022 10:44
Kayseri yerel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5'inci kez Kitap Fuarı'nın kapısını aralıyor

Kayseri haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve yoğun ilgi görerek ziyaretçi rekoru kıran kitap fuarının 5'incisi 14-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve yoğun ilgi görerek ziyaretçi rekoru kıran kitap fuarının 5'incisi 14-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kitap fuarının 5'incisinde yine sevilen yazarlar ile geniş kitap koleksiyonu olan yayınevlerinin yer alacağı 5. Kayseri Kitap Fuarı, birbirinden ünlü ve sevilen yazarları, okuyucuları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı'nın beşincisi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, tüm Kayserilileri önceki kitap fuarlarında olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 5'inci Kitap Fuarı'na davet etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmalarında başta öğrenci ve gençler olmak üzere şehrin eğitimine ve gelişmesine büyük katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede en ilgi çekici ve farkındalık oluşturucu etkinliklerden olan kitap fuarını her yıl düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmete koyduğu kütüphaneler, eğitim yardımları ve etkinliklerle Kayseri'yi geliştirmeye destek oluyor. Bu sene 5'incisi düzenlenecek olan Kayseri Kitap Fuarı sayesinde de kentte yüzlerce şair, yazar, sanatçı ve yayın evi, kitapseverlerle buluşacak.

Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri konuk eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nın, bu sene de büyük bir ilgi ile karşılanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 815 bin 110 ziyaretçi ile bir önceki yılın miktarını aşan kitap fuarı, bir rekora imza atmıştı. Bu yıl ise ziyaretçi sayısının daha fazla olacağı düşünülüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri yerel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5'inci kez Kitap Fuarı'nın kapısını aralıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri yerel haberi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5'inci kez Kitap Fuarı'nın kapısını aralıyor - Son Dakika
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