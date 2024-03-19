Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mustafa Yalçın\'a Teşekkür Etti

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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Aldulkadir Güneş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a çiftçilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Talas Belediye Mustafa Yalçın, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Aldulkadir Güneş ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Abdulkadir Güneş, Başkan Yalçın'ın yeniden aday olması vesilesiyle ziyarete geldiklerini belirterek, "Hayırlı olsun önemli ancak benim için önemli olan başkanımızın çiftçilerimize yapmış olduğu hizmetler var. Bu nedenle Talas çiftçisi adına kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Talas çiftçisi memnun"

Güneş, önceden belediye başkanının kaldırım, asfalt, yol, yapıp, otobüs işlettiğini bildiğini kaydederek, "Şimdi ise çok sevineceğimiz olaylar yaşıyoruz. Talas Belediye Başkanım çiftçiye aspir tohumu, yem bitkisi tohumu, insanlara deneme amaçlı nohut ve buğday ekiyor. Her türlü tarım makinesi alıyor. Koyun yıkamadan gübre dağıtıma kadar makineler var. Talas çiftçisi memnun" diye konuştu.

"İyi ki varsınız başkanım"

"Belediye başkanımızın insanların önüne düşüp tarlaya gitmesi çiftimizi mutlu ediyor" diyen Güneş şunları söyledi:

"Biz üreteceğiz ki insanlar gıdaya ulaşacak. Bu işlerin belediye başkanının görevi olduğunu öğrendik. Başkanım destek sizden üretmek bizden. İnşallah yeniden seçildiğinizde desteğinizin daha fazla olacağına eminim. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ben üretenlere minnettarım, üretenlere destek verenlere de minnettarım. İyi ki varsınız başkanım."

"İnşallah daha çok beraber olacağız"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Değerli başkanım ben de teşekkür ederim. Bizi iyi gözlemlemişsiniz. Siz ziraat odaları koordinatörü olduğunuz için irtibattayız. Ziyaretiniz için size ve yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok beraber oluruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ