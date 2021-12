Kayserili Gençler, AB-Türkiye İklim Forumu'nda Buluştu - Son Dakika

Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen AB- Türkiye Gençlik İklim Forumu, Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Akademisyenlerin katıldığı iklim değişikliği konulu forumun ardından Kayserili Gençler, 4 alanda atölye çalışmaları yaptı ve iklim değişikliğine karşı çözüm odaklı öneriler üretti.

Küresel iklim değişikliği karşısında çözüm odaklı öneriler üretmeye teşvik etmek ve gençler arasında iklim değişikliği bilincinin yaygınlaşması amacıyla Kayseri Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri AB Bilgi Merkezi, 'AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu' ile ses getiren farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gençlerin katılımıyla düzenlenen forumda, iklim krizi özelinde karar vericilerin izlemesi gereken yol haritası ve alınması gereken aksiyonlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun ve Abdullah Gül Üniversitesi'nin desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, iklim değişikliğinin getirdiği risklere vurgu yaptı. İnsanların yaşadıkları dünya haricinde başka dünyalarının olmadığını bu nedenle dünyanın yaşanabilir kalması için çalışmalarının gerektiğini söyleyen Gülsoy, "Ne bizim, ne de kutuplarda yaşayan bir insanın gideceği bir başka dünya yok. 'Burada artık yaşanmaz, hadi diğer gezegene taşınalım' diyecek lüksümüz yok. Aslında bugün burada siz gençlerle bu forumu yapıyor olmamızın da en büyük nedeni bu. Başka bir gezegene gitsek orayı da kirletecek potansiyele sahip toplumumuzda farkındalık oluşturmak. Siz pırıl pırıl genç beyinlerle yaşadığımız habitatı korumanın, güzelleştirmenin yollarını bulmak. Çünkü siz gençler, geleceğin karar vericileri, sanayicileri, bilim insanları, her şeyden öte geleceğin anne-babaları olacaksanız. İşte bu nedenle dünyanın yaşanabilir kalması ve bu krizle mücadele etmek için küresel bir dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi. İklim krizinin etkilerini son yıllarda çok ciddi örnekleri ile yaşadığımızı ifade eden Gülsoy, "Bu etkinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceği de gözükmekte. Biz odamızda "Birlikte Güçlüyüz" sloganını şiar edindik. İşte burada güçlü bir birliktelik ile bu problemi çözmek için tüm insanlık olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hepimiz bireysel olarak elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Bugün boşa akıttığımız her damlaya, bundan 20 yıl sonra siz gençler daha çok ihtiyaç duyacaksınız. Kullandığımız her eşyanın, yediğimiz her lokmanın bir enerji ve su tüketimi var. Bilinçsizce tükettiğimiz, harcadığımız her şey gelecekte kıtlığa sebep olacak. Her yapılan yanlış şey doğayı ve çevreyi bozuyor. Doğanın dengesi bozulunca iklim değişiyor. Sıcaklık artışı yaşanmaya devam ediyor. İklim değiştikçe, sıcaklık arttıkça türler yok oluyor. Her türün var olmasında bir sebep var ve dünyaya faydası var. Her bir canlının dünya için çok önemi var ve biz giderek bu türleri kaybediyoruz. İnsanın yaşaması için çevreyi korumamız lazım." diye konuştu.

Son dönemlerde sıkça duyulan iklim değişikliği, karbon salınımı, kuraklık, yeşil mutabakat gibi kavramların ne anlama geldiği ve hayatımızı nasıl etkilediğini daha net anlayabilmek adına bu forumu düzenlediklerini aktaran Mehmet Gülsoy, "İklim değişikliğine karşı değişmek zorundayız. Elbette bireysel yükümlülük yanında küresel dayanışmaya da ihtiyacımız var. Avrupa Birliği, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için Türkiye dahil tüm ortaklarla birlikte çalışıyor. Özellikle üretim ve ticaret bacağını etkileyen 'Yeşil Mutabakat' noktasında bizim gibi kurumların atması gereken adımlar var. Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri gibi bir sanayi ve ticaret kentinin Yeşil Mutabakata uyumunu kolaylaştıracak çalışmalara başladık. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri AB Bilgi Merkezi olarak bireylerin iklim değişikliğine ilişkin farkındalığını artırmak için birçok kampanya yürütüyor ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

"Kayseri Ticaret Odası kendi elektriğini üretiyor"

Kayseri Ticaret Odasının iklim konusunda yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklerinden bahseden Mehmet Gülsoy, Kayseri Ticaret odasının karbon ayak izini azaltmak için, hizmet binasında yapımı tamamlanan Güneş enerjisi sistemi ile kendi elektriğini üreteceğini söyledi. Bu tarz konuda referans kurum olmaya devam edeceğini belirtti. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Burak Asıliskender'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Niğmet Uzal, İlkim Değişikliği ve Su, Doç. Dr. Evren Mutlugün, İlkim Değişikliği ve Enerji, Dr. Umut Türk, İlkim Değişikliği, Ekonomi ve Şehirler, Dr. Ahmet Çoymak, İklim Değişikliği ve Göç, Dr. Fatma Şener Fidan, İlkim Değişikliği ve Üniversite konuları gibi farklı konu başlıkları ele alındı. Forumun ikinci kısmında, eş zamanlı iklim atölyeleri düzenlendi. Gençler, 4 ayrı atölyede, akademisyenlerin moderatörlüğünde, iklimi değişikliğini alt başlıklarda tartışarak, gençliğin bu konudaki görüşlerini çözüm önerilerini belirledi. Atölye çalışmaları ile ve iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanıp, grup görüşmeleri yaptı, bilgi ve deneyim kazanarak fikir alışverişinde bulundu.

Forumun son kısmında gençler, yaptıkları sunumlarla çalışmalarını ve çözüm önerilerini açıkladılar. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KAYSERİ