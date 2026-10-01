KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4 Ekim 2026'da üyeleri organ seçimlerine çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4 Ekim 2026'da üyeleri organ seçimlerine çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4 Ekim 2026\'da üyeleri organ seçimlerine çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSO'da organ seçimleri 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Üyeler, yeni dönemin meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına giderken Başkan Mehmet Büyüksimitci, her oy Kayseri sanayisinin ortak aklına destek olacağını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. KAYSO üyeleri, yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaklaşan organ seçimleri öncesinde tüm oda üyelerine katılım çağrısında bulundu.

Dört yıllık çalışma döneminin ardından yeni bir seçim sürecine girdiğini belirten Büyüksimitci; "Geride bıraktığımız dört yıllık dönemde odamızı, meclisimiz ve meslek komitelerimizle birlikte ortak akıl ve istişare anlayışıyla yönettik. Her görüşü dinlemeye, sektörlerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmeye ve Kayseri sanayimizin önceliklerine birlikte çözüm üretmeye gayret ettik. Yeni dönemde de aynı anlayışla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, ortak aklı ve istişareyi güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Üyelerin seçim sürecine göstereceği katılımın, KAYSO'nun temsil gücünü daha da artıracağını vurgulayan Büyüksimitci; "Üyelerimizin vereceği her oy Kayseri sanayisinin ortak aklına ve birlikte hareket etme kültürüne verilmiş bir destek olacak. Üyelerimizin yoğun iş temposuna rağmen bu önemli günde zaman ayırarak sandık başına gelmesi bizim için önemli. Odamız hepimizin ortak çatısıdır. Bu çatıya sahip çıkmak, Kayseri sanayisine sahip çıkmaktır" dedi.

Seçimlerin karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde gerçekleştirilmesinin önemine değinen Büyüksimitci; "Bizim ortak hedefimiz Kayseri sanayisinin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dirençli bir yapıya kavuşmasıdır. Seçim sürecinin de odamızın köklü yapısına ve sanayicimizin sağduyusuna yakışır şekilde tamamlanacağına inanıyorum. Sonuçların şimdiden tüm üyelerimize ve Kayseri sanayisine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kayseri Sanayi OdasıYerel HaberlerKayseriEkonomiGüncelPazarYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL’ye satıldılar 6 lig şampiyonlukları vardı: 55 TL'ye satıldılar
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:32:38. #7.13#
SON DAKİKA: KAYSO Başkanı Büyüksimitci, 4 Ekim 2026'da üyeleri organ seçimlerine çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei