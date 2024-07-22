KAYTUR, bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Yerel

KAYTUR, bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor

KAYTUR, bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor

KAYTUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihale düzenleyecek. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te KAYTUR A.Ş. ihale salonunda yapılacak.

22.07.2024 13:39
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KAYTUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi, 1 adet büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkacak.

Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Özhaseki bulvarı üzerinde bulunan büfe, açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te KAYTUR A.Ş. ihale salonunda yapılacak. İhaleye katılacak kişiler, evraklarını ihale saatinden önce teslim edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KAYTUR, bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor - Son Dakika

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