KAYTUR Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret Anonim Şirketi, 1 adet büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkacak.
Cumhuriyet Mahallesi Mehmet Özhaseki bulvarı üzerinde bulunan büfe, açık teklif usulü ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek. İhale 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te KAYTUR A.Ş. ihale salonunda yapılacak. İhaleye katılacak kişiler, evraklarını ihale saatinden önce teslim edebilecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › KAYTUR, bir büfeyi 3 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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