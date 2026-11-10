KAYÜ Rektörü Ulucak, Atatürk için 88. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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KAYÜ Rektörü Ulucak, Atatürk için 88. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı

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KAYÜ Rektörü Ulucak, Atatürk için 88. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Ulucak, mesajında Atatürk'ün Milli Mücadele'ye öncülük ettiğini ve Cumhuriyet'in kuruluşunda rol üstlendiğini belirtti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Rektör Ulucak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'ye öncülük etmiş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bu vesileyle, vefatının 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: İHA
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