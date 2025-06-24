Kaz Yetiştiriciliği Kültür ve Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Kaz Yetiştiriciliği Kültür ve Geçim Kaynağı

Kaz Yetiştiriciliği Kültür ve Geçim Kaynağı
24.06.2025 16:00
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Kars'ta Yener Özdemir, kaz besleyerek hem geçim sağlıyor hem de bu geleneği yaşatıyor.

Akyaka'da bir vatandaş kış sofralarının olmazsa olmazı kazlarını özenle besliyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde yaşayan Yener Özdemir, her gün kazlarını büyük bir özenle beslerken, bu işi sadece geçim kaynağı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisinde kazlarının bakımını ihmal etmeyen Özdemir, hayvanlarına adeta çocukları gibi davranıyor. Kars'ın meşhur kaz etinin en kaliteli şekilde sofralara ulaşması için titizlikle çalışan Özdemir, bu geleneği yaşatmaya kararlı.

Kazların bölge ekonomisi ve kültürü için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Kaz yetiştiriciliği hem geçim kaynağımız hem de kültürümüzün bir parçası. Her gün aynı özenle ilgileniyorum, çünkü onların sağlığı bizim için her şey demek," dedi.

Şahnalar köyünde benzer birçok üreticiyle birlikte kaz yetiştiriciliğini sürdüren Özdemir, bu geleneğin genç nesiller tarafından da benimsenmesini umut ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaz Yetiştiriciliği Kültür ve Geçim Kaynağı - Son Dakika

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