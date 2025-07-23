Kaza Sonrası Gençten Organ Bağışı

Balıkesir'de 2 gün önce geçirdiği motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde M.A. idaresindeki 10 ANA 871 plakalı otomobil, Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı mevkiindeki kavşakta Arda Üçdoğruk (18) yönetimindeki 09 RY 720 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada motosikletteki Semih Canbay (17) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Arda Üçdoğruk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden Üçdoğruk'un beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin organ bağışında bulunmasının ardından gencin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, akciğeri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, karaciğeri ve iki böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, korneaları ise nakil bekleyen hastalara gönderilerek umut oldu. - BALIKESİR