Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya tepki gösteren motokuryeler, bilinçsiz, alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin neden olduğu acıların son bulmasını istedi.

31.07.2024 20:35
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Kazada ölen motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı: Kuryeler kazalara tepki gösterdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolcuğuna uğurlandı.

28 Temmuz Pazar gece 00.15'te iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun kaldırıldığı hastanede 3 günlük süren yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Çoşkun'un cenazesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Camisine getirildi.

Hayatını kaybeden İsmail Coşkun'un babası Şaban Coşkun ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi ve 3 çocuğu tabutunun başından bir an olsunb ayrılmadı. Cenazeye çok sayıda motokurye katılırken, Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği ise yaşanan olayla karşı tepki gösterdi.

Cenazede konuşan Samsun Motosikletli Kuryeler Dernek Başkanı Aydın Artan, " Pazar günü akşamı elim bir kaza sonucu Atatürk Mahallesi'nde 1,63 promil bir alkollü sürücü iş arkadaşımızın ölmesine neden oldu. Biz bu yaşanan olaydan dolayı buradayız. Bizlerde kaza bölgesinin sıkıntılı bir kavşak olduğunu öğrendik. Bu acılar bir ilk değil, sonda olmayacak. Bilinçsiz, alkollü ve ehliyetsiz sürücüler nedeniyle canımızdan oluyoruz. Geride ailesini, eşini ve çocuklarını bıraktı. Bizim kaportamız üzerimizdeki yeleğimizdir. Gerekli süreci avukatımız takip ediyor" dedi.

Hayatını kaybeden İsmail Coşkun'un Babası Şaban Coşkun, " Acımız çok büyük ve kesinlikle alkollü araç kullanımına karşıyım. Ehliyetsiz sürücü olmaz. Alkollüysen git başka yerde işini gücünü hallet. Üç çocuğunu yetim ve bir dul bıraktı. Bu acıların son bulmasını istiyorum. Avukatımız bunun takibindedir. Bütün kuryelerimiz ekmek peşindedir. Herkesin bir geçim kaynağı var ve bu kardeşlerimizin de bu ekmek kavgası budur" diye konuştu.

Ailenin avukatı Arslan Bolat ise, " Zaten motosikletler trafikte üvey evlat muamelesi görüyor. Buradaki kazalarda evsiz, işsiz, ailesiz, babasız, çocuksuz kalanlar var. Bu olayın ilk aşamasında İsmail Coşkun daha hayattayken ve kusur raporu ortaya çıkmamışken kişi serbest bırakıldı. Biz savcılığa dilekçemizi verdik ve tutuklanması için takibini yapıyoruz. Bu trafikte bir kaza değil cinayettir" şeklinde konuştu.

3 çocuk babası Coşkun'un cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döşemedibi Mahallesi kabristanına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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