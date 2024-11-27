Kazakistan Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kazakistan Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Kazakistan Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amankul, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci ve yöneticilerle buluştu.

27.11.2024 14:11
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Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, beraberindeki heyetle birlikte Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Amankul programı kapsamında ilk olarak Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti. Rektör Oğurlu ve Başkonsolos Nuriddin Amankul ayrıca Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler ile düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Merkez Yemekhanede yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yemek programına, Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Yasan ve Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seda Şahin de eşlik etti.

"Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Gerçekleşen programda yaptığı konuşmada üniversite için uluslararası iş birliklerinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Kazakistanlı öğrencilere de Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kazakistanlı öğrencilerin başarılarını yakından takip ettiklerini ve kendileriyle gurur duyduklarını ifade eden Rektör Oğurlu, öğrencilerin tüm talepleriyle ve ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurguladı.

"Balıkesir Üniversitesinin başarılarını yakından takip ediyoruz"

Başkonsolos Nuriddin Amankul da programdaki konuşmasında misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya teşekkür ederken, gelecekte ülkelerine hizmet edecek olan Kazakistanlı öğrencilerin aldıkları nitelikli eğitimden ve gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Balıkesir Üniversitesinin başarılarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başkonsolos Amankul, Kazakistanlı öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında da iki ülke arasındaki kardeşlik ve iyi ilişkilere katkı sunacaklarını sözlerine ekledi.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Halk Oyunları Topluluğunun gösterileri ve Kazakistanlı öğrencilerin de müzik konseriyle renk kattığı program, hatıra fotoğrafları çekilmesi ile sona erdi.

Ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Durak da hazır bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazakistan Başkonsolosu Balıkesir Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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