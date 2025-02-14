Kazakistan Başkonsolosu Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kazakistan Başkonsolosu Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Kazakistan Başkonsolosu Düzce Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Amankul, Düzce Üniversitesi'ndeki Kazak öğrencilerle buluştu.

14.02.2025 16:57
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Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile Konsoloslar Almas Yeshankulov ve Yersultan Zhanabayev, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Kazak öğrenciler ile bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören bir Türk ve bir Kazak öğrenci tarafından Başkonsolos Nuriddin Amankul'a çiçek takdim edilmesi ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunmasının ardından Başkonsolos Amankul, Düzce Üniversitesi Anı Defteri'ni imzaladı.

Kazak öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştirmek ve iki ülke arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmek adına fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kazakistan ile olan kültürel ve akademik bağların önemine vurgu yaparak, uluslararası öğrencilerin üniversitede kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde gösterdiği katkılar dolayısıyla Düzce Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Başkonsolos Amankul, öğrencilere eğitim hayatları boyunca kendilerini sürekli geliştirmeleri ve kültürel bağları güçlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunurken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki güçlü dostluk bağlarının her geçen gün daha da pekiştiğine dikkat çekerek, iki ülkenin geleceği için büyük umutlar taşıdığını belirtti.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Kazak öğrenci ile bir araya gelerek çeşitli tavsiyelerde bulunan Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, öğrenciler ile interaktif bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin deneyimlerini ve kariyer hedeflerini dinleyen Amankul, bu tür ziyaretlerin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve akademik bağların pekişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin küresel ölçekteki eğitim misyonunu sürdürerek, dünya çapındaki öğrenciler için her zaman açık ve destekleyici bir ortam sunmasının bir örneği olan program, günün anısına yapılan fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ziyarette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Vahdet Tarakçı, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Eyüp Aydoğdu ile Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük katılım sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazakistan Başkonsolosu Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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