Kazakistan\'dan Gazipaşa-Alanya\'ya İlk Direkt Uçuş Gerçekleşti

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan kalkan Fly Arystan havayolu şirketi uçağı, 175 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Bu seferle birlikte havalimanına Kazakistan'dan ilk kez direkt uçuş gerçekleşmiş oldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan kalkan Fly Arystan havayolu şirketine ait uçak, 175 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Bu seferle birlikte havalimanına Kazakistan'dan ilk kez direkt uçuş gerçekleşmiş oldu.

Yolcular, havalimanında Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, yerel yöneticiler ve turizm temsilcileri tarafından çiçekler ve karanfillerle karşılandı. Karşılama töreninde, Kazakistanlı vatandaşlar gelen yolculara geleneksel kıyafetleriyle ikramlarda bulundu.

Haftada iki sefer, toplam 56 uçuş

Kazakistan'dan yapılan uçuşlar yaz sezonu boyunca haftada iki gün, çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek. 30 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan sefer sayısı toplamda 56 olacak. - ANTALYA