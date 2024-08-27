Kazaların önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, kasis yapılmasını istedi - Son Dakika
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Yerel

Kazaların önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, kasis yapılmasını istedi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazalarının ardından mahalle sakinleri, yol üzerine kasis yapılmasını talep etti. Vatandaşlar, sık sık yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

27.08.2024 11:41
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- Kazaların önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, kasis yapılmasını istedi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak park halindeki başka bir otomobile çarparken, meydana gelen kazanın ardından yetkililere seslenen mahalle sakinleri, yol üzerinde çok sık kaza meydana geldiğini ifade ederek yola kasis yapılmasını istediler.

Efeler ilçesinde bulunan Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı üzerinde gün içerisinde yaşanan trafik yoğunluğu trafik kazalarına da davetiye çıkarırken, son olarak seyir halindeki bir pikap, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrulan araç, refüjden karşı şeride geçerek park halindeki başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazanın ardından yetkililere seslenen bölge esnafı ve vatandaşlar ise her gün çok sayıda kazaya şahit olduklarına dikkat çekerek, yol üzerine bir kasis yapılmasını istedi. Öte yandan gece saatlerinde meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkarak refüje çarpan pikabın karşı şeride geçerek park halindeki başka bir araca çarpması yer aldı.

"Bir an evvel önlem alınmalı"

Bulvar üzerinde birçok aracın hızlı geldiğini ifade eden mahalle esnaflarından Halil Yalçınkaya, "Burada trafik yoğun bir şekilde akıyor. Gün içerisinde 3-4 tane kazaya şahit oluyoruz. Kızılay Caddesi, hastaneye inen bir yol. Batı Gazi Bulvarı'ndan gelen motosiklet veya araç hızlı bir şekilde geliyor. Aşağıdan da çıkan araçlar fazla fark edemiyor. Bu şekilde kazaya sebebiyet oluyor. Bunun içinde yetkililerden esnaf olarak buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz. Dün akşam da araç hızlı bir şekilde refüje çarpmış, karşı şeride geçerek park halindeki bir araca çarpmış. Allah muhafaza çok tehlikeli. Bir an evvel önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

"Daha fazla kişinin canı yanmasın"

Gün içerisinde çok sayıda kaza ile karşılaştıklarını belirten Uğur Atıcı da "Burası Batı Gazi Bulvarı ve burada çok kaza oluyor. Işık veya kasis olmadığı için. Onun önüne geçilebilmesi için bu taksi durağının olduğu yer ile çiğköftecinin olduğu bölgeye kasis yapılırsa çok sevinirim. Daha fazla kişinin canı yanmasın. Çok kaza oluyor burada ve bu kazaların önüne geçebilmemiz için kasis istiyoruz yani" şeklinde konuştu.

"Bir kasis bir kazayı kurtarabilir"

Can kurtarmak için kasis yapılmasını istediklerini söyleyen esnaflardan Tuğçe Sakallıoğlu ise "Ben burada esnafım ve sürekli gözümüzün önünde 3-4 tane arka arkaya motor olur, araba olur, küçük çocuk olur, sürekli kazalarla karşılaşıyoruz. Kaç kere yetkililere söyledik. Işık istiyoruz diye. Yani sürekli kaza olmasına rağmen biz karşı taksi durağının oraya bir de bu tarafa bir kasis istiyoruz. Daha dün akşam saatlerinde bir kaza oldu. Yani ölümlü olabilir, yaralamalı olabilir. Bunun önüne geçilebilmesi için bir kasis yapılırsa çok iyi olur. Sadece bir kasis can kurtarmak için. Yani bir kasis bir kazayı kurtarabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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