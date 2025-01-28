Kazaların Önüne Geçmek İçin Doğal Işıklandırma - Son Dakika
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Yerel

Kazaların Önüne Geçmek İçin Doğal Işıklandırma

Kastamonu'da kazalarla mücadele için yolda doğal ışıklandırma ve ağaç seyrekleştirme yapılacak.

28.01.2025 22:09
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Sık sık kazaların yaşandığı yolda ulaşım doğal ışıklandırma ile güvenli hale getirilecek

KASTAMONU - Kastamonu'da güneş görmemesi neticesinde gizli buzlanmanın oluşması ve geceleri keskin virajlarda araç sürücülerinin birbirlerini geç fark etmesi sebebiyle sık sık kazaların yaşandığı yol, doğal ışıklandırma sayesinde güvenli hale getirilecek.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yol güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor. Özellikle kış mevsiminde ağaçlar sebebiyle güneş almayan Kastamonu-Tosya karayolunda gizli buzlanmalar sebebiyle sık sık kazalar yaşanıyor. Gece virajları kapatan ağaçlar da sürücülerin birbirlerini geç fark etmesi sebebiyle kazalara sebep oluyor. Yoldaki görüş mesafenin arttırılması ve yolun güneş görerek buzlanmanın önlenmesi için belirli noktalarda ağaç seyrekleştirme çalışması ile doğal ışıklandırma çalışması yapılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yol güvenliğinin artırılması ve trafik akışının daha sağlıklı bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sürücüler için daha güvenli bir yol olacak

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan proje, yaklaşık 6 kilometrelik bir alanda yürütülüyor. Özellikle virajlı ve riskli bölgelerde kurulacak doğal ışıklandırma sistemi sayesinde, sürücüler gece ve sisli havalarda yolu daha iyi görebilecek, böylece kazaların önüne geçilmesi sağlanacak. Sürücüler arasında "tehlikeli viraj" olarak bilinen "Bamyacı Virajı" da ışıklandırma çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Keskin virajları ve ani eğimleriyle dikkat çeken bölge, sık sık kazaların yaşanmasına sebep oluyor. Yeni ışıklandırma sistemi sayesinde, karşı yönden gelen araçların fark edilmesi kolaylaşacak.

Orman yangınlarına müdahale kolaylaşacak

Yetkililer, yapılan çalışmaların yalnızca trafik güvenliği açısından değil, orman yangınlarıyla mücadelede de önemli bir rol oynayacağını belirtti. Orojenin ilerleyen dönemlerde planlanan yol genişletme çalışmalarına da katkı sunması hedefleniyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Gazeteci Bünyamin Karacan, projenin bölge için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Tosya'yı Kastamonu'ya bağlayan karayolunda yapılan çalışmalar gerçekten başarılı bulduk. Bu yol kenarındaki genişletme çalışmaları yapıyor Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bazı ağaçları kesiyorlar. Virajdan araçlar dönüş yaparken zorlanıyordu, ağaçlar buradan temizlendikten sonra virajda da genişletme çalışması yapıldıktan sonra daha güvenli bir yol olacaktır. Bu çalışmalar iyi oldu. Hem de bu yolda oluşabilecek buzlanma da önlenmiş olacak. Yol daha çok güneş alacak. Kış mevsiminde kar yağdığı için il merkezine gitmekte zorluk çekiyorduk. Bu rampayı çıkamıyorduk. Yapılan çalışmalarla yol inşallah genişletilecek. Bizler de inşallah faydasını hep beraber görürüz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazaların Önüne Geçmek İçin Doğal Işıklandırma - Son Dakika

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