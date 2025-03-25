Kazazedenin Yardımcısına Şok Tepki - Son Dakika
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Yerel

Kazazedenin Yardımcısına Şok Tepki

Kazazedenin Yardımcısına Şok Tepki

Tekirdağ'da kazazedeye yardım eden Hüseyin Köç, acil yardım çağrısı nedeniyle saldırıya uğradı.

25.03.2025 00:38
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Tekirdağ Çorlu'da kazazedenin yardımına koşan bir vatandaş, karşılaştığı tepkiyle şoke oldu. Kazazede, 112'yi aradığı gerekçesiyle yardımsever vatandaşa sinirlenip motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı.

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle Velimeşe OSB'den Çorlu ilçe merkezine seyreden Hüseyin Köç, şarampole yuvarlanan bir motosikletliye yardım etmek için durdu. Duyarlılık örneği gösteren Hüseyin Köç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekip talep etti.

Hüseyin Köç, yerde yatan kazazedeye el uzatarak ayaklanmasını sağladı. Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı gerekçesiyle Hüseyin Köç'e sinirlenip, sert tepki gösteren kazazede şahıs, motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Köç, birkaç dakika sonra olay yerinde kazazedeye ait olabileceğini düşündüğü cep telefonu buldu. Hüseyin Köç, yolda bulduğu telefonu sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti.

Sert çıkıştığı yardımsever düşürdüğü telefonuna sahip çıktı

Yaşadığı olayı anlatan Hüseyin Köç, "Çorlu'ya eczaneye ilaç almaya diye giderken, bir şahıs motosikletin başında yol kenarında yatıyordu. Bacağının incinmiş olduğunu gördüm ve sağlık ekiplerini arayıp yardım talep ettim. Ancak ben niye ekiplere telefon açmışım diye bana sert çıkıştı ve daha sonra motosiklete binip gitti. Telefonunu da burada unutmuş, ona da sahip çıktım, polise teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazazedenin Yardımcısına Şok Tepki - Son Dakika

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