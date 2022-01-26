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Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı - Son Dakika

Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı

26.01.2022 13:31
Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı

Kars'ta Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı.

Kars'ta Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran, Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 74. yıl dönümünde kardan heykeli yapılarak anıldı.

Kazım Karabekir Paşa'nın karargah olarak kullandığı şimdiki Gümrük Binası'nın bahçesine taşınan karla yaklaşık 2 gün süren çalışmayla Kazım Karabekir'in kardan heykeli yapıldı. Heykeli Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in yaptığı öğrenildi. - KARS

Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Türkiye, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazım Karabekir Paşa'nın kardan heykeli yapıldı - Son Dakika


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