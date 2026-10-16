Kazım Yağmur\'un önerisiyle İsmail Cinoğlu CHP Bilecik İl Başkanlığı\'na getirildi

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. İsmail Cinoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Mutlak butlan davasının ardından CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınmış, yerine Kazım Yağmur atanmıştı. Aradan geçen sürenin ardından Kazım Yağmur ve İsmail Cinoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından İsmail Cinoğlu'nun CHP Bilecik İl Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildi. Kazım Yağmur, görev değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bilecik il örgütümüzün çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin görev ve sorumluluklar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yürütmekte olduğum Bilecik İl Başkanlığı görevini devralmak üzere önerdiğim Sayın İsmail Cinoğlu'nun görevlendirilmesi, Sayın Genel Başkanımız tarafından uygun görülmüştür. Şahsıma ise Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevi tevdi edilmiştir.

Üstlendiğim bu sorumluluk kapsamında; örgütlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin talep ve ihtiyaçlarının doğrudan takip edilmesi ve çalışmalarımızın ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesi için kararlılıkla çalışacağım. Şahsıma duyduğu güven dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyor; Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenecek Sayın İsmail Cinoğlu'nu tebrik ederek kendisine başarılar diliyorum. İl başkanlığım süresince birlikte emek verdiğimiz örgütümüzün tüm üyelerine ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütümüzün birliğini, ortak çalışma iradesini ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu esas alarak görevimi yerine getireceğim."