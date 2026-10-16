Kazım Yağmur'un önerisiyle İsmail Cinoğlu CHP Bilecik İl Başkanlığı'na getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazım Yağmur'un önerisiyle İsmail Cinoğlu CHP Bilecik İl Başkanlığı'na getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazım Yağmur\'un önerisiyle İsmail Cinoğlu CHP Bilecik İl Başkanlığı\'na getirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda görev değişimi oldu; Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası İsmail Cinoğlu il başkanlığına getirildi. Kazım Yağmur ise Cinoğlu'nu önerdiğini, kendisine Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevi verildiğini açıkladı.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. İsmail Cinoğlu, CHP Bilecik İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Mutlak butlan davasının ardından CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınmış, yerine Kazım Yağmur atanmıştı. Aradan geçen sürenin ardından Kazım Yağmur ve İsmail Cinoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından İsmail Cinoğlu'nun CHP Bilecik İl Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildi. Kazım Yağmur, görev değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Bilecik il örgütümüzün çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin görev ve sorumluluklar değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yürütmekte olduğum Bilecik İl Başkanlığı görevini devralmak üzere önerdiğim Sayın İsmail Cinoğlu'nun görevlendirilmesi, Sayın Genel Başkanımız tarafından uygun görülmüştür. Şahsıma ise Genel Başkan Danışmanlığı ve Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörlüğü görevi tevdi edilmiştir.

Üstlendiğim bu sorumluluk kapsamında; örgütlerimiz arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin talep ve ihtiyaçlarının doğrudan takip edilmesi ve çalışmalarımızın ortak hedefler doğrultusunda yürütülmesi için kararlılıkla çalışacağım. Şahsıma duyduğu güven dolayısıyla Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyor; Bilecik İl Başkanlığı görevini üstlenecek Sayın İsmail Cinoğlu'nu tebrik ederek kendisine başarılar diliyorum. İl başkanlığım süresince birlikte emek verdiğimiz örgütümüzün tüm üyelerine ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütümüzün birliğini, ortak çalışma iradesini ve halkımıza karşı sorumluluğumuzu esas alarak görevimi yerine getireceğim."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaBilecikGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 12:56:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Kazım Yağmur'un önerisiyle İsmail Cinoğlu CHP Bilecik İl Başkanlığı'na getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei