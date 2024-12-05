KBÜ'de 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' konuşuldu - Son Dakika
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KBÜ'de 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' konuşuldu

KBÜ\'de \'Mavi Vatan ve Kıbrıs\' konuşuldu

Karabük Üniversitesi Türkoloji Topluluğu Kulübü tarafından 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' adlı konferans düzenlendi.

05.12.2024 13:13
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Karabük Üniversitesi Türkoloji Topluluğu Kulübü tarafından 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' adlı konferans düzenlendi. Konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı Zorlu Töre, konuşmacı olarak yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Konferansta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi ile ilgili bilgiler veren Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili detayları aktardı. Töre, konuşmasında bölgedeki son gelişmeler hakkında da bilgiler verdi.

Milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapan Töre, Kıbrıs Türk halkının, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KBÜ'de 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' konuşuldu - Son Dakika

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