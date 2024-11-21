KBÜ'den şehre estetistik sağlayacak proje - Son Dakika
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KBÜ'den şehre estetistik sağlayacak proje

KBÜ\'den şehre estetistik sağlayacak proje

Karabük Üniversitesi, akademik çalışmalarını kentin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı projelerle birleştirerek şehre değer katıyor.

21.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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Karabük Üniversitesi, akademik çalışmalarını kentin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı projelerle birleştirerek şehre değer katıyor.

Karabük Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı'nın, Karabük'ün şehir estetiğini geliştirmek ve sosyal yaşam alanlarını daha modern bir hale getirmek amacıyla hazırladığı "Albay Karaoğlanoğlu, Kıbrıs Şehitleri ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddeleri Kentsel Tasarım Projeleri" Karabük Belediyesinde düzenlenen toplantıda sunuldu.

Toplantıya, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Selma Çelikyay, çalışma takımı üyeleri Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı, Doç. Dr. Çiğdem Bogenç, Arş. Gör. Bilgehan Bakırhan, Arş. Gör. Mustafa Haki Eraslan, Arş. Gör. Hasan Söylemez, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel, İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Erdemoğlu ve Mimar Sevinç Yurttaş katıldı.

Projeler çerçevesinde caddelerin daha modern bir görünüme kavuşması hedeflenirken, özellikle yayaların kullanımını kolaylaştıran düzenlemeler ve yeşil alan tasarımları dikkat çekti. Çalışma takımı, tasarımlarında çevre dostu malzeme ve enerji verimliliği sağlayan aydınlatma çözümlerine de yer verdi.

Karabük Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımı'nahazırladıkları projeden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projelerin hayata geçirilmesiyle Karabük'ün şehircilik anlamında daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline geleceğini ifade ederek,Karabük Üniversitesi ile bu tür iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Üniversitemiz, sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayan, içinde bulunduğu şehre, topluma ve geleceğe değer katmayı hedefleyen bir kurumdur. Bu hedef doğrultusunda, Karabük Belediyesi ile yürüttüğümüz bu iş birliği bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. 'Albay Karaoğlanoğlu, Kıbrıs Şehitleri ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddeleri Kentsel Tasarım Projeleri' Karabük Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Mimarlık Çalışma Takımımızın bünyesinde yer alan değerli akademisyenlerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıktı. Bu projelerde, yalnızca fiziksel mekanların iyileştirilmesi değil, aynı zamanda çevre dostu, insan odaklı ve sürdürülebilir bir şehir vizyonunun hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Karabük Üniversitesi olarak, Karabük Belediyesi ile yürütülen bu tür iş birliklerini, şehrimizin kalkınması için önemli bir adım olarak görüyoruz. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin, gelecekte daha geniş çaplı projelere dönüşeceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KBÜ'den şehre estetistik sağlayacak proje - Son Dakika

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