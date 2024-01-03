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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, felaket sonrası çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, felaket sonrası çalışmaları değerlendirdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ocak ayı meclis toplantısında ilçede yaşanan felaket ve 2024 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Posbıyık, felaket sonrası yapılan çalışmaları anlattı ve Ereğli'nin yeniden ayağa kalkacağını belirtti. Sahil düzenlemesi ve eski belediye binası çalışmaları hakkında bilgi veren Posbıyık, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, felaket sonrası çalışmaları değerlendirdi
03.01.2024 - 14:30,
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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ocak ayı meclis toplantısında kısa süre önce ilçede yaşanan felaket ve 2024 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kdz. Ereğli'yi yeniden ayağa kaldıracağını belirten Başkan Posbıyık, "Hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, AKM Nikah salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Başkan posbıyık, son yaşanan afeti değerlendirdi, 2024 yılında yapılacak çalışmaları anlattı.

Başkan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlarım yeni yıl geldi zaman hızla gidiyor inanılmaz şekilde hızlı geçiyor, zaman Allah hepimize çoluk çocuğumuza ailecek hepimize uzun ömürler versin. Yeni yılda inşallah felaketler, pandemiler, depremler yaşamayız. Yeni yıl güzelliklerle gelir. En son yaşadığımız afet hakikaten çok üzdü, çok sıkıntılı günler geçirdik, esnaflarımız çok büyük sıkıntılar çektik, şu anda sahildeyiz, sahili toparladık. Allah razı olsun devlet afetten sonra sahip çıktı. Belediyeler sahip çıktı. AFAD, DSİ, Karayolları her kes buradaydı. İç İşleri Bakanımız buradaydı, valimiz her gün buradaydı, milletvekillerimiz dahil yardımcı olan herkesten Allah razı olsun.

"TOPARLAMAYI YAPTIK"

Şu anda ilk müdahalenin ardından toparlamayı yaptık. Tabii ki görünmeyen zararlar da var özellikle plaj tamamen gitmiş vaziyette, kaymakamlık lojmanı tamamen gitmiş vaziyette, müthiş bir ağacımız yıkıldı, mezarlıklarda ağaçlar yıkılınca kökleri ile beraber mezarlıklarda havaya kalktı, buradan şunu anlıyoruz ki mezarlıkların başına demek ki büyük ağaçlar, kökü büyük ağaçlar dikmemek lazım, buradan o dersi çıkardık. Selvi, çınar dikileceğine gül dikilmesi gerektiğini anlamış olduk. İstanbul Büyükşehir'den gelen ekiplerle birlikte mezarlıkları hal yoluna soktuk. Hasar çok, vatandaşlar kendi mezarlarını yapmaya başladılar gariban olanlar, yaptıramayanlar yerine de belediyemiz tarafından mezarlıklar yapılacak. Sahil için çalışmalarımız başladı. Allah'ın izniyle yaz aylarına çok değişik bir sahil göreceğiz, pırıl pırıl, çağdaş yeni anlayışa göre, görenler tanımayacak. Bu anlayışla çalışıyoruz şu anda projeler çiziliyor, sahada bayram tatil falan dinlemiyoruz, yine bizden dört kişilik bir ekip İstanbul'a gittiler son noktalarda anlaştık. Malzeme, konumlanma olarak söz veriyoruz eskisinden daha güzel bir sahil olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"200 MİLYON TL ZARAR VAR"

Bir çok yerde istinat çökmeleri var, sahilde zaten istinat diye bir şey kalmadı hepsi gitmiş vaziyette, piknik alanları gitmiş vaziyette. Tahmini olarak 200 milyonluk bir zarar var. Tabi maddi bakımdan da zorlanıyoruz,çünkü İç İşleri Bakanlığı'ndan sağ olsun 7 milyon TL para geldi. Zararımız 200 milyon. Allah nasip ederse bu işi halledeceğiz.

"ESKİ BELEDİYE BİNASI'NDAKİ ÇALIŞMALAR"

Bizi en çok sıkıntıya sokan, çok uzadı çok ta sıktı, eski belediye binasının olduğu yer. Ancak etraftaki binalar biraz zayıf binalar, temelleri tam olmayan binalar. İlk defa onların röntgenleri çekildi, kazık çakma esnasında çatlama patlama olur mu diye. Büyük kazıklarla başlanıldı ama mühendislerin yaptığı çalışmalar pek netice vermedi. Şimdi 65'lik kazıklara geçtiler. Kazıklar deneme kazıkları. Şuanda tahliller yapılıyor, aynı basıncı verebiliyor mu diye. O tahlillerin neticesini bekliyoruz. Eğer tahlil neticeleri iyi gelirse yakında oraya da başlarız.

"ÇOK İYİ ASFALT DÖKTÜK"

Bu sene çok iyi asfalt döktük. Havalar soğuduğu için kestik en son Yeni Belen Sanayi'de yapıyorduk. Orada belli bir noktada kesmek zorunda kaldık.

"KAFETERYA İNŞAATI VE HALK KAFE"

Erdemir sineması altındaki kafeterya inşaatı devam ediyor, bitmek üzere. Halk kafenin cam siparişlerini verdik. Komple sahili ve Ereğli'yi toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah sizlerle birlikte daha iyi noktalara geleceğiz."

Kaynak: ANKA
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