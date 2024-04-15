Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, seçimden sonra ilk toplantısını yaparak yeni döneme başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, göreve seçilen meclis üyelerini tebrik ederek rozetlerini verdi, Ereğli'ye hep birlikte güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

15.04.2024 15:24  Güncelleme: 15:33
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Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, seçimden sonra ilk toplantısını yaparak yeni döneme başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, göreve seçilen meclis üyelerini tebrik ederek rozetlerini verdi, Ereğli'ye hep birlikte güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.  Posbıyık, "Ereğli halkını mutlu etmek için buraya geldik. Herkese eşit yaklaşmak sureti ile görev yapmaya huzurunuzda ant içiyorum. Ereğli halkının teveccühü ile Belediye Meclis'ine seçilen üyelerin, 5 yıllık süre içinde ilçeye yapacakları hizmetler ve verecekleri katkılardan dolayı şimdiden kutluyorum" dedi.

Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nin geride kalmasının ardından 6. Kez Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Halil Posbıyık ve yeni dönem meclis üyeleri, ilk meclis toplantısını 13 Nisan cumartesi günü yaparak, görevlerine başladılar.

Meclis Başkanı Posbıyık, gündem maddeleri öncesi yaptığı konuşmada, seçilen meclis üyelerine başarılar dileyerek grup sözcülerine meclis rozetlerini teslim etti. Seçilen meclis üyelerini kutlayan Başkan Posbıyık, "Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Ereğli halkının teveccühü ile Belediye Meclis'ine seçilen üyelerin, 5 yıllık süre içinde ilçeye yapacakları hizmetler ve verecekleri katkılardan dolayı şimdiden kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"HİÇ BİR AYRIM YAPILMAYACAK"

"Seçimler geride kaldı, Ereğli'ye hizmet etmek ön plana çıktı. Ereğli'ye hep beraber bir şeyler yapabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Özellikle şunu ifade etmek isterim: Burada CHP, AK Parti ve İYİ Parti'den üyelerimiz var. Benim için hiç fark etmiyor. Çünkü bu yerel seçimdi. Siyasetten evvel hizmet gelir. Benim için tüm Meclis üyeleri aynıdır, hiç fark etmez. Parti ayrımını asla aklıma dahi getirmem. Hepiniz benim yol arkadaşlarımızsınız. Buraya gelmemizin amacı Ereğli'ye hizmet yapmak, çivi çakmaktır. Ereğli halkını mutlu etmek için buraya geldik. Herkese eşit yaklaşmak sureti ile görev yapmaya huzurunuzda ant içiyorum. Tüm Meclis üyeleri, hiç çekinmeden her türlü konuyu bana aktarabilirler.

Bir kentte, belediye Meclis üyesi seçilmek çok önemli bir olaydır. Şehir merkezinde 129 bin insanımız yaşıyor. Bunların arasından halk 31 kişiyi seçiyor. Bu önemli bir görevdir.

Hepinizi kutluyorum. Belediyede işlerin yürümesi için hemen harekete geçtik. Ancak seçimin bitimi bayrama rastlaması nedeni ile İlçe Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu talimat ile toplantımızı Cumartesi günü yapmak zorunda kaldık."

İKİ MÜDÜRLÜK BİRLEŞTİRİLDİ

Başkan Posbıyık'ın konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı. Başkan Posbıyık, bu dönem bazı aksaklıklar gördüğü için Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü'nün birleştirildiğini açıkladı. Bu birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin Oğuz Cömert'e verildiğini belirtti. Meclis üyeleri arasından en genç iki üye, geçici olarak Katiplik koltuklarına oturdular.

AK Parti Grup Sözcüsü Naci Yalçın Kaya, CHP Grup Sözcüsü Yaşare Aydın ve İYİ Parti Grup Sözcüsü'nün de Evrim Balbaloğlu olduğu Meclis'e aktarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika

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