Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi, seçimden sonra ilk toplantısını yaparak yeni döneme başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, göreve seçilen meclis üyelerini tebrik ederek rozetlerini verdi, Ereğli'ye hep birlikte güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Posbıyık, "Ereğli halkını mutlu etmek için buraya geldik. Herkese eşit yaklaşmak sureti ile görev yapmaya huzurunuzda ant içiyorum. Ereğli halkının teveccühü ile Belediye Meclis'ine seçilen üyelerin, 5 yıllık süre içinde ilçeye yapacakları hizmetler ve verecekleri katkılardan dolayı şimdiden kutluyorum" dedi.
Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri'nin geride kalmasının ardından 6. Kez Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Halil Posbıyık ve yeni dönem meclis üyeleri, ilk meclis toplantısını 13 Nisan cumartesi günü yaparak, görevlerine başladılar.
Meclis Başkanı Posbıyık, gündem maddeleri öncesi yaptığı konuşmada, seçilen meclis üyelerine başarılar dileyerek grup sözcülerine meclis rozetlerini teslim etti. Seçilen meclis üyelerini kutlayan Başkan Posbıyık, "Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Ereğli halkının teveccühü ile Belediye Meclis'ine seçilen üyelerin, 5 yıllık süre içinde ilçeye yapacakları hizmetler ve verecekleri katkılardan dolayı şimdiden kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Başkan Posbıyık, şunları söyledi:
"HİÇ BİR AYRIM YAPILMAYACAK"
"Seçimler geride kaldı, Ereğli'ye hizmet etmek ön plana çıktı. Ereğli'ye hep beraber bir şeyler yapabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Özellikle şunu ifade etmek isterim: Burada CHP, AK Parti ve İYİ Parti'den üyelerimiz var. Benim için hiç fark etmiyor. Çünkü bu yerel seçimdi. Siyasetten evvel hizmet gelir. Benim için tüm Meclis üyeleri aynıdır, hiç fark etmez. Parti ayrımını asla aklıma dahi getirmem. Hepiniz benim yol arkadaşlarımızsınız. Buraya gelmemizin amacı Ereğli'ye hizmet yapmak, çivi çakmaktır. Ereğli halkını mutlu etmek için buraya geldik. Herkese eşit yaklaşmak sureti ile görev yapmaya huzurunuzda ant içiyorum. Tüm Meclis üyeleri, hiç çekinmeden her türlü konuyu bana aktarabilirler.
Bir kentte, belediye Meclis üyesi seçilmek çok önemli bir olaydır. Şehir merkezinde 129 bin insanımız yaşıyor. Bunların arasından halk 31 kişiyi seçiyor. Bu önemli bir görevdir.
Hepinizi kutluyorum. Belediyede işlerin yürümesi için hemen harekete geçtik. Ancak seçimin bitimi bayrama rastlaması nedeni ile İlçe Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu talimat ile toplantımızı Cumartesi günü yapmak zorunda kaldık."
İKİ MÜDÜRLÜK BİRLEŞTİRİLDİ
Başkan Posbıyık'ın konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile yeni dönem ilk meclis toplantısı yapıldı. Başkan Posbıyık, bu dönem bazı aksaklıklar gördüğü için Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü'nün birleştirildiğini açıkladı. Bu birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin Oğuz Cömert'e verildiğini belirtti. Meclis üyeleri arasından en genç iki üye, geçici olarak Katiplik koltuklarına oturdular.
AK Parti Grup Sözcüsü Naci Yalçın Kaya, CHP Grup Sözcüsü Yaşare Aydın ve İYİ Parti Grup Sözcüsü'nün de Evrim Balbaloğlu olduğu Meclis'e aktarıldı.
Son Dakika › Yerel › Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?