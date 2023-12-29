Kdz. Ereğli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediyede çalışan 197 memur ve 3 sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Memurlara en yüksek orandan zam verdiklerini belirten Başkan Posbıyık, "Hayırlı olsun" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nde çalışan 197 memur ve 3 sözleşmeli personeli kapsayan 2023 yılı ilk 3 aylık toplu sözleşme, Tüm Bel-Sen sendikası ile imzalandı.

Başkanlıkta gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Tayyar mendeş, Oğuz Cömert, Atilla Bulak, Selma Açıkgöz, Başkan Danışmanı Atike Önder, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş, Mali Sekreter Hakkı Altınkaya, Şube Örgütlenme Sekreteri Selcan Cansızoğlu, Şube İdari ve İşyeri Temsilcisi Maide Kelenpeli ve Şube Tis ve Hukuk Sekreteri Fatma Özaydın ile memurlar katıldı. Belediye

Başkanı Halil Posbıyık, Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş ile sözleşmeye imza attı.

Başkan Posbıyık, sözleşmede memurlarla ilgili olarak, yasanın öngördüğü en yüksek oranda zam yaptı.

Sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi sizleri iyi şartlarda ve huzurlu bir ortamda çalışmanızı sağlamak için tüm gayretimi gösterdim. Bu huzurlu ortamı sağlamakta bir yöneticilik başarısıdır. Yardımcılarıma, müdürlerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Bundan sonrada aynı ivme ile yolumuza devam edeceğiz. Yasaların verdiği imkanlar ölçüsünde bugüne kadar en iyisini yapmaya çalıştım. Kamu görevlilerinin toplu iş sözleşmesinde, devletçe belirlenen tavan dahilinde yine en yüksek oranda zam yapıldı. Hayırlı olsun."

Tüm Bel-Sen Zonguldak Şube Başkanı İsmail Sefertaş ta Başkan Posbıyık'a tüm memur ve sözleşmeli personel adına teşekkür ederek, "Başkanımız bugün sözleşmeyi bir imzaya bağlayalım dedi ve koşa koşa geldik. Bugün 3'üncü ve mutlu sona erdirdiğimiz bir toplu iş sözleşmesi. Umarım önümüzdeki günlerde daha iyi daha güneşli günleri göreceğiz. Belediye başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz, huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.