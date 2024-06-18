Kdz. Ereğli'nin Fransız işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 18 Haziran Fransız işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin 18 Haziran Fransız işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı. 18 Haziran Kdz.Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluş günü için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Kdz.Ereğli İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Garnizon komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve siyasi partilerin ilçe başkanları, Şehit Aileleri ve Gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Günün Anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık bu yıl 104'cüsü kutlanan Kdz.Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünün her yıl farklı duygularla kutlandığını dile getirerek şunları kaydetti : Bugün burada Karadeniz Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104 kutlamaktan bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz hep birlikte bu günlerin fedakarlığını direnişini ve birlik ruhunu yeniden hatırlıyor ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Bu anlamlı bir günde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından başlatılan kurtuluş hareketi hukuk cemiyeti ile birlikte yurdun her tarafındaki bağımsızlık mücadelesini ateşlemiştir. Doğal limanı ve zenginlikleri ile birlikte bölgede çok önemli bir yerde bulunan Kdz. Ereğli 8 Haziran 1920 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmişti bu topraklardan yükselen bağımsızlık ateşi ile atalarımız kahramanca mücadele ederek Ereğli'mizi savunarak 18 Haziran 1920' de ilçemizi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu topraklarda düşmana karşı geçit vermemişlerdir Kurtuluş savaşının bu zorlu günlerinde Kdz. Ereğli'mizi düşman işgalinden kurtarmış olan Gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz'

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapılarak düzenlenen tören son buldu. - ZONGULDAK