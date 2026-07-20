Kebap Şiş Ustası Yıllardır Sıcakla Mücadele Ediyor

Gaziantep'te 50 yıldır kebaplık şiş üreten 70 yaşındaki demir ustası, sıcak havaların kendisini etkilemediğini ifade etti.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kebaplık şiş üreten 70 yaşındaki demir ustası Mehmet Kurt, yazın kavurucu sıcaklarında ateşin başında çalışmayı sürdürüyor. Termometrelerin yüksek sıcaklıkları gösterdiği günlerde ateşin başında demir döven usta Kurt, bir eliyle çekici sallayıp diğer eliyle yüzündeki teri havluyla silerek mesaisine devam ediyor. Sıcak havanın kendisini etkilemediğini belirten usta, yıllardır bu şartlarda çalışmaya alıştığını söyledi. Yarım asırdır mesleğini sürdüren demir ustası, "Ekmeğini taştan çıkarıyor derler, biz ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz" dedi.

"Sıcak bizi artık etkilemiyor"

Yaklaşık 50 yıldır demircilik yaptığını ifade eden Mehmet Kurt, "Bizim işimiz yıllardır ateşin içinde. Allah'ın yardımıyla bugüne kadar geldik. Sıcak bizi artık etkilemiyor. Hatta oruç tuttuğum zamanlarda bile çalışırım. Sanki Allah bir serinlik veriyor. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Ekmeğini taştan çıkarıyor derler, biz de ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz. Vatandaş nasıl ekmeği için mücadele ediyorsa biz de ateşin başında alın teri döküyoruz. Eskiden bu çarşıda 10 demirci vardı, şimdi 2 kişi kaldık. Bu iş artık eskisi gibi kazandırmıyor. Karnımız doyuyor ama fazlası olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş yine de el dövmesi ürünleri beğeniyor ve tercih ediyor"

Mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kurt, yeni neslin demirciliğe ilgi göstermediğini belirterek, "Eleman yetişmiyor. Ben kendi çocuğumu da bu işe koymadım. Ben bıraktıktan sonra burası da kapanır. Belki dükkan bakkal olur, başka bir iş yeri olur. Üzülüyorum çünkü bu bir meslek, bir kültür. Ama teknoloji ilerledi, el emeği geri planda kaldı. Makine bir günde yüzlerce ürün yapıyor, biz tek tek dövüyoruz. Buna rağmen vatandaş yine de el dövmesi ürünleri beğeniyor ve tercih ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP