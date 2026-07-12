Keçi Çay İçiyor

Rize'de bardaktan çay içen keçinin görüntüsü sosyal medyada yürekleri ısıttı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı'ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı. Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı. O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı. - RİZE
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