Keçi Güzellik Yarışması Mersin'de Düzenlendi - Son Dakika
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Keçi Güzellik Yarışması Mersin'de Düzenlendi

Keçi Güzellik Yarışması Mersin\'de Düzenlendi
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Mersin Mut'ta düzenlenen ilk keçi güzellik yarışmasında, kazananlara yem ödülü verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında, özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.

Mut ilçesine bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde, Mut Çukurbağ Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültürel Faaliyetleri Destekleme Derneği tarafından keçi güzellik yarışması düzenlendi. Mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin katıldığı yarışmada, sahipleri tarafından özenle bakımı yapılan ve süslenen keçiler jüri önünde boy gösterdi. İlk olarak jüri üyelerine tanıtılan keçiler, daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların karşısına çıkarıldı. Yarışma alanında adeta podyumda yürüyen keçiler, jüri üyelerinin verdiği puanlarla değerlendirildi. Çok sayıda vatandaşın ilgiyle takip ettiği yarışma renkli görüntüler oluşturdu.

Toplam 6 keçinin katıldığı yarışmada Abdullah Bol'un keçisi 40 puanla birinci oldu. Halit Seymen'in keçisi 39 puanla ikinci, Burak Elbeyli'nin keçisi ise 34 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren keçilerin sahiplerine yem çuvalı hediye edildi.

Yarışma hakkında bilgi veren Mut Çukurbağ Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültürel Faaliyetleri Destekleme Derneği Başkanı Ersan Can, bu yıl ilk kez düzenledikleri yarışmaya 6 keçinin katıldığını belirterek, "Birinciye 10, ikinciye 6 ve üçüncüye 3 çuval yem hediye ettik. Bundan sonra bu yarışmayı her yıl düzenleyeceğiz" dedi.

Yarışmanın birincisi Abdullah Bol ise yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, mesleğini severek yaptığını söyledi. Hayvancılığın baba mesleği olduğunu ifade eden Bol, hayvanlarının daha kaliteli olması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Bu yarışmada birinci oldum. Önemli olan yarışmaktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçi Güzellik Yarışması Mersin'de Düzenlendi - Son Dakika

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