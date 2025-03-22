Keçiören Belediyesi İftar Sofralarında Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi İftar Sofralarında Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Keçiören Belediyesi İftar Sofralarında Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği iftar programlarıyla binlerce vatandaşı bir araya getirirken, Belediye Başkanı Özarslan, birlik ve dirlik mesajı verdi. İftar programı, Şereflikoçhisar, Aksaray, Kulu ve Nevşehirli vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

22.03.2025 14:01  Güncelleme: 14:08
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Ankara Keçiören Belediyesi, Şereflikoçhisar, Aksaray, Kulu ve Nevşehirli vatandaşlar ile iftar sofrasında buluştu.

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayında her akşam kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi misafir etti. Son olarak Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında Şereflikoçhisar, Aksaray, Kulu ve Nevşehirli vatandaşlar bir araya geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliği yaptığı iftar programına Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren, Şereflikoçhisarlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Okan Çağan, bölge dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Vatanın birliği ve dirliği için hep birlikte çalışacağız"

İftar programı hakkında konuşan Özarslan, "Mübarek Ramazan ayınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tuttuğunuz oruçların kabul olmasını temenni ediyorum. Sizler benim için çok kıymetlisiniz, her zaman emrinizdeyim. Biz kimseye ayrım yapmadan, herkesin belediye başkanı olacağız. Bu vatanın birliği ve dirliği için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Sıkıntılar sene sonu itibariyle çözülecek"

Keçiören için hizmete devam ettiklerini belirten Özarslan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 11 hizmet binası açtık. Birinci yılımız dolarken 23 Nisan'da, 23 tesisin açılışını yapacağız. Gece gündüz demeden, ilçemizi nasıl daha ileri taşırız, vatandaşımıza nasıl daha iyi hizmet sunarız onun gayesiyle çalışıyoruz. 60 projeyle geldik, 27'sini tamamladık. Çok az zamanda çok işler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yüce Mevla'm nasip ederse, kalanları da kısa sürede bitireceğiz. İlçedeki kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılar sene sonu itibariyle çözülecek" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi İftar Sofralarında Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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