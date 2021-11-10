Keçiören Belediyesi'nden Atatürk'e özel gazete - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümüne özel "Gazete Keçiören" adıyla gazete basıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla yayımlanan gazetede, Atatürk'ün yaşamını yitirdiğini duyuran 10 Kasım 1938 tarihli gazetelerin manşetleri yer aldı. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü manşetten duyuran ve ona övgüler yağdıran yabancı basının yayımlarına da yer verildi. Gazeteler, Anıtkabir'i ziyaret edenler başta olmak üzere Ankara'nın birçok noktasında vatandaşlara dağıtıldı. Dört sayfa olarak yayımlanan Gazete Keçiören'in birçok bölümünde Atatürk'ün cenaze törenine Türkiye'nin birçok noktasından gelen yüzbinlerce insanı gösteren fotoğraflar da yer aldı. Atatürk'ün kurduğu ve Türkiye'nin kalkınmasına öncülük eden kurum ve kuruluşların listesi de gazetede önemli bir yer tuttu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ölümsüzleştirmek için milli ve manevi günlerde Gazete Keçiören'in basım yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirtti. - ANKARA