Keçiören'de Aile Terapi Merkezi'nin Yeni Şubesi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Keçiören'de Aile Terapi Merkezi'nin Yeni Şubesi Hizmete Girdi

Keçiören\'de Aile Terapi Merkezi\'nin Yeni Şubesi Hizmete Girdi

Keçiören Belediyesi, Aile Terapi Merkezi'nin Karargahtepe şubesini hizmete açtı. Yeni şube ile birlikte daha fazla vatandaşa psikolojik ve beslenme danışmanlığı hizmeti verilecek.

21.03.2025 15:18  Güncelleme: 15:26
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Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Terapi Merkezi'nin Karargahtepe şubesi hizmete girdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Terapi Merkezi'nin Karargahtepe şubesi faaliyete geçti. Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan ana merkezde ücretsiz hizmet veren Aile Terapi Merkezi, Karargahtepe Mahallesi'ne açılan yeni şubesiyle daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

"Yeni şubemizle daha çok vatandaşımıza ulaşacağız"

Yeni şubenin açılışı ile ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Maalesef yaşanan sıkıntılar toplumumuzun her bir ferdini olumsuz yönde etkiliyor. Buna paralel olarak insanımızın psikososyal destek alma ihtiyacı da artıyor. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği Aile Terapi Merkezimizde vatandaşımızın bu ihtiyacını ücretsiz karşılaşıyoruz. Karargahtepe Mahallemize açtığımız yeni şubemizle daha çok vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.

Uzman psikologlar tarafından ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik psikolojik desteğin yanında, uzman diyetisyenlerce vatandaşlara beslenme ve diyet danışmanlığı da veriliyor. Aile Terapi Merkezi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar aileterapimerkezi.kecioren.bel.tr adresinden, Bireysel Danışmanlık, Aile ve Çift Danışmanlığı, Çocuk-Ergen Danışmanlığı ile İş ve Kariyer Danışmalığı seçeneklerinden birini seçerek randevu oluşturabiliyorlar. Randevu alan vatandaşla önce telefonla ön görüşme yapılıyor, daha sonra Aile Terapi Merkezi'ne davet edilerek yüz yüze görüşme gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Belediye, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören'de Aile Terapi Merkezi'nin Yeni Şubesi Hizmete Girdi - Son Dakika

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