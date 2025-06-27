Keçiören'de Bağımlılıkla Mücadeleye Farkındalık Semineri - Son Dakika
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Keçiören'de Bağımlılıkla Mücadeleye Farkındalık Semineri

Keçiören\'de Bağımlılıkla Mücadeleye Farkındalık Semineri
27.06.2025 13:08  Güncelleme: 13:16
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Keçiören Belediyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Bağımlılıkta Mücadele Konusunda En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri, annelerin çocuklarını bağımlılıktan korumanın yollarını ele aldı. Katılımcılara, aile içi sağlıklı iletişimin önemi ve bağımlılıkla mücadeledeki rollerine dair bilgiler verildi.

Keçiören'de 'Bağımlılıkta Mücadele Konusunda En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Keçiören Belediyesi ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, 'Bağımlılıkta Mücadele Konusunda En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu farkındalık semineri gerçekleştirildi. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen programda bağımlılıkla mücadelede ailenin koruyucu ve yönlendirici etkisi ve aile içi sağlıklı iletişimin önemi ele alındı. Özellikle annelerin bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolü vurgulanarak çocukları bağımlılıktan korumaya yönelik etkili yöntemler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşıldı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı Ayşe Sucu, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Annelerin bağımlılıkla mücadeledeki rolü toplumumuzun geleceği için elzemdir"

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, düzenledikleri farkındalık toplantısıyla anneleri bilgilendirmek, onlara güç vermek ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Anneler, çocuklarına rehberlik eden, onları anlayan ve yönlendiren en önemli figürlerdir. Annelerin bağımlılıkla mücadeledeki rolü, onların bilinçlenmesi ve bu konuda eğitilmesi, toplumumuzun geleceği için elzemdir" dedi.

Gençleri topluma kazandırmak için Keçiören Belediyesi olarak mücadeleyi çok yönlü ve kararlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Karadağ, "Bağımlılıkta Danışmanlık Merkezimizin açılışını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Merkezimizde gençlerimizi ve ailelerini hem manevi hem de sosyal dayanışma ekseninde koruyacak önleyici çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Keçiören'imizi gençlerimiz için yeniden umutla inşa etmek adına, daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılıkla mücadele toplumsal dayanışmayla mümkün"

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Uyuşturucu kullanımı, yalnızca gençlerimizi ve aileleri ilgilendiren münferit bir olay değil, tüm toplumu derinden etkileyen bir sorundur. Bağımlılıkla mücadelede ailelerle kurulacak dayanışma hayati öneme sahiptir. Ailelere yönelik psikososyal destek, danışmanlık ve eğitim programları ulusal bir sağlık politikası haline dönüşmelidir. Uyuşturucuyla etkili mücadele yalnızca bireyin değil, tüm ailenin ve toplumun sağlık hakkını korumakla, toplumsal dayanışmayla mümkündür. Unutmayalım, uyuşturucunun gerçek panzehiri umut, eşitlik ve özgürlük dolu bir toplumsal düzendir. Türkiye'nin gençleri, uyuşturulmuş bir geleceğe değil, aydınlık ve özgür yarınlara layıktır" diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadelede en güçlü desteğimiz anneler"

Keçiören Belediye Başkanı Başdanışmanı Ayşe Sucu, farkındalık toplantısında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede özellikle ebeveynlerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekti. Sucu, "Toplumu bir arada tutan yasalar, kanunlar, kurumlar vardır. Ancak onlardan da evvel toplumu ayakta tutan ailedir, annedir, babadır, öğretmendir, muhtarlardır, sosyal ilişkiler ağıdır ve en önemlisi toplumsal vicdandır. Bugün burada, bu vicdanı yeniden harekete geçirmek için toplandık. Amacımız aileyi merkeze alarak özellikle bağımlılıkla mücadelede en güçlü desteğimiz annelerin farkındalığını artırmak ve çocuklarımızı korumaktır. Bağımlılık, insanın yaşadığı boşluğun, anlam yoksunluğunun ve yönsüzlüğünün bir sonucudur. Bu boşluklar ekranla, maddeyle, sanal kumarla dolduruluyor. Bir çocuğun geleceği annenin yön verdiği değerlerle inşa edilir. Bu nedenle çocuklarımıza daima sevgi dolu bir yaklaşım sergilemeli, değerli ve biricik olduklarını hatırlatmak zorundayız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Narkotik, Sağlık, ankara, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören'de Bağımlılıkla Mücadeleye Farkındalık Semineri - Son Dakika

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