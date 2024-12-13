Keçiören'deki Öğrencilerden Şehitlere İthafen Savunma Sanayisi Sergisi - Son Dakika
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Keçiören'deki Öğrencilerden Şehitlere İthafen Savunma Sanayisi Sergisi

Keçiören\'deki Öğrencilerden Şehitlere İthafen Savunma Sanayisi Sergisi

Ankara'da yer alan Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencileri, şehitlere ithafen 'Savunma Sanayisi Alanında Yerli ve Milli Ürün' sergisi düzenledi.

13.12.2024 10:47
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Ankara'da yer alan Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlköğretim Okulu öğrencileri, şehitlere ithafen 'Savunma Sanayisi Alanında Yerli ve Milli Ürün' sergisi düzenledi. Sergide minik öğrencilerin yaptıkları maketler yer aldı.

Ankara'da Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu öğrencileri sergi açtı. Sergide öğrencilerin yaptıkları yerli ve milli Altay tankı, Atak helikopteri, Baykar Bayraktar TB2, İHA, SİHA, Milli Muharip Uçak (MMU) gibi savunma sanayisine ait ürünlerin maketleri yer aldı.

"Geleceğe ilham vermeye devam edeceğiz"

Çocuğunun da yer aldığı sergiyi gezen ASELSAN mühendisi Alper Öcalan, "Sergiyi gezerken ASELSAN ve diğer vakıf şirketlerinde ürettiğimiz ürünlerin burada vücut bulmuş halini tekrar görmek, çocukların bunlar üzerinde büyük emek harcadığını seyretmiş olmak gerçekten gözlerimizi yaşarttı. Bizi ayrıca gururlandıracak bir sergi oldu. Burada emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederiz. Geleceğe ilham vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin Amiral İDA'sı ezber bozacak"

Yaptığı maket hakkında bilgi yeren 3'üncü sınıf öğrencisi Buğlem Güven, "ASELSAN, TÜBİTAK Amiral İDA; Türkiye'nin Amiral İDA'sı ezber bozacak. Yerli ve milli İDA'ların amirali olarak yerini aldı. Uzun süre denizde kalabilme kabiliyeti, çok çeşitli haberleşme ve algılayıcı sistemleri bulunuyor. İHA ve SİHA ile haberleşebilmektedir. MİR İDA, 800 mile kadar seyir siasına sahip. Deniz harbinin çok farlı türlerinde silahlı olarak görevlendirebilme, müttefik komuta merkezleri ile ortak çalışabilme, uydu haberleşme, 4G, LTE üzerinden GSM ile haberleşebilme özellikleri var" diye konuştu.

"Dosta güven, düşmana korku vereceğiz"

4'üncü sınıf öğrencisi Name Beren Bilir, maketini yaptığı 'Büyükada F-512'nin Türkiye'nin ikinci milli savaş gemisi olduğunu ifade ederek, "Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Radarları gözükmeyen sistemi ile mavi denizin gözbebeğidir. Bunu Türk ordusunun yapmasına çok sevindim. Düşmana karşı çıkmak için her türlü iyiliği yapabilir. Savunma alanındaki yerli üretimlerimizin Türkiye'nin güvenliği ve bağımsızlığı açısından çok önemli olduğunu anladım. Bu sayede dosta güven, düşmana korku vereceğiz" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Talha ise, MAM-T akıllı mühimmatın ROKETSAN tarafından yapıldığını belirterek, "Akıllı mühimmat füzesidir. Çapı 230 mm, uzunluğu 1.4 metre, ağırlığı 95 kilogram, menzili 30 kilometredir. Kendimi mühendis gibi hissettim, çok heyecanlı oldu" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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