HATAY Samandağ ilçesinde balık ağına dolanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçedeki Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde bir kişi, evinin bahçesindeki kuş kulübesinde bulunan balık ağına kedinin dolandığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Dolandığı ağlar nedeniyle hareket edemeyen kedi, ekipler tarafından kurtarılıp doğaya salındı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY
Son Dakika › Yerel › Kedi Balık Ağına Dolandı, İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
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