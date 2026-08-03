Merdiveni gördü, kendi kendini kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında indirdiği merdivene kendi imkanlarıyla tırmanarak bulunduğu yerden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi'nden geçen vatandaşlar, derede kedinin mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için dere yatağına merdiven uzattı.

Ekiplerin aşağı inmeye hazırlandığı sırada kedi, uzatılan merdivenin basamaklarına tırmanmaya başladı. İlk denemesinde başarısız olan kedi, ikinci hamlesinde merdiveni tırmanarak dereden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.