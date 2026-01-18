Baktığı Sokak Kedisi Ezilince Sokağı Kapattı - Son Dakika
Baktığı Sokak Kedisi Ezilince Sokağı Kapattı

18.01.2026 09:31  Güncelleme: 11:04
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kedisi araba tarafından ezilen bir mahalle sakini, eylem gerçekleştirmek amacıyla iki saat boyunca yolu kapattı. Soruna dikkat çekmek isteyen Akif Aydın, yetkililere çözüm talep etti.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde kedisini araba ezen mahalle sakini, iki saat yolu kapatarak eylem yaptı.

Bahçelievler Mahallesi sakini Akif Aydın sokakta baktığı kedinin bir araç tarafından ezilmesi sonrasında eylem amacıyla sokağı sandalye ve merdivenle kapattı. Kendisi de yola oturan Aydın, eylemi sırasında, 15-20 sokak kedisine baktığını ve her ay 1-2 tanesinin ezildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Üç senedir ya burayı tek yön yapın ya da iki tane kasis yapın diye uğraşıyorum. UKOME'ye kaç defa gittim, bir türlü talebim yerine getirilmedi. Burada hükümet konağı var, adliye var. Bilhassa düğün salonu var, düğün olduğu gün buradan geçen araçlar Londra asfaltı gibi 100-120 ile gidiyor. Yan tarafta çocuk parkı var, buraya çocuklar da çıkıyor. Bir çocuk ezildiği zaman mı harekete geçecekler? Kaymakam ile görüştüm, belediye ile görüştüm 'Tamam bir çözüm bulacağız' dediler ama bir türlü bir çözüm bulunmadı. Burası 7 metrelik yol. Bir vicdansız baktığım kediyi ezdi geçti, arkasına bile bakmadı. Ben de son çare olarak yolu kapatarak eylem yapmaya karar verdim. Bir söz alana kadar da yolu açmayacağım."

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Akif Aydın, yetkililerden alınan sözün ardından eylemini sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

