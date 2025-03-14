Kediyi Direkten Kurtaran İşçiye Öğrenciler Alkışladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik direkte mahsur kalan kedi, internet arızası için çalışma yapan işçinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Karlıova'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet arızası için keşfe çıkan çalışan, yaklaşık 5 metre yükseklikte mahsur kalan bir kediyi fark etti. Kolları sıvayan çalışan, merdiven yardımı ile kediyi bulunduğu yerden aldı. Birkan isimli işçi, "İnternet arızası için keşfe çıkmıştık. Kedinin direğin üzerinde olduğunu gördüm. Vatandaşlık görevi olarak kediyi bulunduğu yerden sağ salim kurtardık. Buradan tüm insanlara sesleniyorum, hayvanları sevelim" dedi.

Çalışan, kediyi bir süre sevdikten sonra doğal ortamına bırakırken, o anlara şahitlik eden bir grup öğrenci de işçiye alkışlarla destek verdi. - BİNGÖL