Kemal Anadol'dan İmamoğlu ve Atalay İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
Kemal Anadol'dan İmamoğlu ve Atalay İçin Adalet Çağrısı

08.02.2026 14:37  Güncelleme: 15:43
Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, düzenlenen bir söyleşide Can Atalay ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine değinerek, Türkiye'de hukukun ihlal edildiğini savundu. Anadol, mahkum edilmeden suçlu ilan edilen kişilerin adalet sisteminin sorunlarını gözler önüne serdi.

Oben Ulu

(İZMİR) - Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Can Atalay ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerine değinirken, "Bugün hukuktan bahsetmek mümkün değildir" dedi.

Anadol, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide yaptığı konuşmada, Can Atalay ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki dosyalara değindi.

Anadol, "bugün en büyük adaletsizliğin hukukta görüldüğünü" belirterek, şunları söyledi:

"Masumiyet karinesi esastır, değil mi? Bir insan kesin hükme bağlanmadan suçlu ilan edilemez, değil mi? Bugün ne yapılıyor? İstanbul'da 13 milyon oy almış bir belediye başkanı daha iddianame okunmadan suçlu ilan ediliyor. Diğer belediye başkanları, Silivri'deki zindanlara doldurulan arkadaşlar, belediye bürokratları hukuksuzluktan şikayet ediyor. Bugün hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Bugünkü iktidar ne Anayasa Mahkemesi'nin kesin olarak verilmiş kararlarını tanıyor ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarını tanıyor. Hataylıların sandıkta koydukları irade ile seçtikleri milletvekili hala hapisteyse o memlekette hukuktan bahsedilemez. Çünkü o milletvekili ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararı var."

Söyleşiye Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve ADD Şube Başkanı Bülent Köse de katıldı.

Kaynak: ANKA

