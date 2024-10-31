Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü

Kemalettin Dede\'nin Çocuk Köyü

Sivas'ta Kemalettin Namoğlu, atıl ahşaplardan çocuklar için bir köy kurdu, 28 minik ev yaptı.

31.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan Kemalletin Namoğlu, hayalini kurduğu çocuk köyünü atıl evlerden topladığı ahşaplarla kurdu. Kendi imkanlarıyla yıllar boyunca emek vererek atıl tahtaları çocuklar için mutluluğa dönüştürdü.

Sivas'ta yaşayan 70 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, emeklilik hayatını çocuklara adayarak Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurdu. Emeklilik hayatını doğada geçirmek için bir arazi arayışına çıkan ve bulduğu arazide ev yaptırmayı planladığını belirten Namoğlu planlarının torunları sayesinde değiştiğini anlattı. Bir gün bu arazide torununun minik bir ev istemesi üzerine bu minik evlerden yapan Namoğlu, "Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi" şeklinde konuştu. Yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, oluşturduğu çocuk köyüne 28 minik ev yaptı. Minik evlerin her birinin yapımı için yaklaşık 1 hafta emek sarf eden Namoğlu, "Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter" dedi.

"Çocuklar buraya doyamıyor"

Namoğlu, ailelerin direksiyonu bu yöne kırınca çocukların adeta arabadan atlayarak indiklerini söyleyerek, "Biz ailecek döşemeciyiz. Babam demiryollarında döşemeciydi. Bizde annem ve diğer kardeşlerimizle evde çalışıyorduk. Ben aynı zamanda demiryollarında işçiydim. Kurumdan emekli olduktan sonra torunlarımla buraları gezmeye geliyorduk. Ev yapmak için arazi arıyordum. Burayı buldum aldım. Torunlarım ev istediler. Onlara bir tane minyatür ev yaptım. Bir tane daha istediler bir tane daha yaptım. Dede yine yap dediler. Böylelikle evler çoğaldı. Odunları eskiciden alıyorum. Eski evlerden çıkma parçalar bunlar. Bu evleri yapıp buraya koydukça tüm Türkiye buraya gelmeye başladı. İhtiyaçlı olan insanlara bu evlerden hediye ettim. Şimdi artık ticaretine başladık. Aileler burayı görüp direksiyonu bu yöne kırınca çocuklar adeta arabadan atlıyorlar. O kadar heyecanlı oluyorlar ki bu heyecanı hiçbir yerde göremezsiniz. Hemen inip bu ev senin şu ev benim diye kendi aralarında paylaşıyorlar. Buradan gitmek istemiyorlar, ağlayarak ayrılıyorlar. Buraya doyamıyorlar. Toplam 28 ev var. Küçük evlerin yanı sıra büyük evlerde yapmaya başladık. Çocuklar kırıp döküyorlar hiç önemli değil. Yeter ki kendilerine zarar gelmesin" ifadelerine yer verdi.

"Herkes gelip görmeli"

Çocuk köyüne ailesiyle geldiğini söyleyen 6 yaşındaki Ecrin Sena Çetin, "Burada kardeşimle oynamayı zaman geçirmeyi çok sevdim. Burası çok güzel. Herkes gelip görmeli. Burada zaman geçirmek çok eğlenceli" dedi.

"Çocuklar burada güzel zaman geçirebilirler"

Evler kilitli ama istenildiğinde açılıyor diyen 9 yaşındaki Yunus Emre Akkişi, "Bugün çocuk köyündeyiz. Küçük evler var. Kilitliler ama istediğimizde açıyorlar. Burayı çok beğendim. Küçük evlerin içerisinde girdim. Çevresinde fotoğraf çekindim. Küçük kuzenlerimle oyunlar oynadık. Çocuklar burada güzel zaman geçirebilirler herkese burayı tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Gerçeğe benziyor"

Bu alanın çok eğlenceli olduğunu vurgulayan 11 yaşındaki Elifnaz Bilgaç ise, "Burayı çok güzel buldum. Çok eğlenceli bir alan. Gerçeğe benziyor. Çok iyi tasarlanmış. Burada oyun oynadık. Fotoğraflar videolar çekindik. Buradaki evlerin hepsi küçücük" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kemalettin Dede'nin Çocuk Köyü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.