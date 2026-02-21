Kemaliye\'de Başbağlar Jandarma Karakolu\'nda iftar programı düzenlendi

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Başbağlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda iftar programı düzenlendi.

Programa Kaymakam Emirhan Arıkan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Erdem Atmaca, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ve ilçe protokolü katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada, vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan jandarma personeliyle aynı sofrada bir araya gelindi. Program kapsamında öğretmenler tarafından müzik ve ilahi dinletisi sunuldu.

İftar programında güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına vurgu yapılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kaymakam Arıkan, görevlerini büyük bir sorumluluk ve adanmışlık bilinciyle sürdüren jandarma personelinin Ramazan ayını tebrik ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN