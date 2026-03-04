Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı kapsamında, Kaymakam Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Görevleri başındaki jandarma personeliyle aynı sofrada bir araya gelen Arıkan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği programda fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurgulayan Arıkan, Ramazan ayının manevi atmosferinde paylaşılan iftar sofralarının kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programa, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Kıdemli Cumhuriyet Savcısı Dilşah Taşçı, Hakim Nisanur Ekmekçi Akbulut ve ilçe kurum amirleri katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, yapılan sohbetlerin ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ERZİNCAN