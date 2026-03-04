Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu

Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu
04.03.2026 07:03  Güncelleme: 07:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemaliye Kaymakamlığı, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında Kaymakam Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı kapsamında, Kaymakam Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Görevleri başındaki jandarma personeliyle aynı sofrada bir araya gelen Arıkan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği programda fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurgulayan Arıkan, Ramazan ayının manevi atmosferinde paylaşılan iftar sofralarının kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programa, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Kıdemli Cumhuriyet Savcısı Dilşah Taşçı, Hakim Nisanur Ekmekçi Akbulut ve ilçe kurum amirleri katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, yapılan sohbetlerin ardından iyi dilek temennileriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başpınar, Jandarma, Güvenlik, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:48:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Kaymakam Arıkan, jandarma personeliyle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.