Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme

19.07.2022 15:15
Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 491 şirket personelini kapsayan, yüzde 24 oranında zam içeren ek protokol imzalandı.

İzmir'in Kemalpaşa Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 491 şirket personelini kapsayan, yüzde 24 oranında zam içeren ek protokol imzalandı.

Ek protokole imzaları Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç attı. Törene belediye başkan yardımcılarının yanı sıra daire müdürleri ve sendika temsilcileri de katıldı.

Başkan Karakayalı, "Bildiğini üzere ocak ayında belediyemiz ve Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalamıştık. Yılın ilk yarısında yaşanan enflasyon ve ekonomik problemlerden tüm halkımız gibi belediye çalışanlarımızda ciddi şekilde etkilendi. Geldiğimiz noktada, mesai arkadaşlarımızın yaşam koşullarını korumak amacıyla mevcut imkanlar dahilinde günlük brüt yevmiyelerine yüzde 24 oranında bir iyileştirme içeren ek protokole imza attık. Emeği ve emekçiyi önceleyen politikalarımızı şartları zorlayarak sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve protokolün çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"  dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Rıdvan Karakayalı, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 24 Oranında İyileştirme - Son Dakika

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