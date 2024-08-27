Kemer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor - Son Dakika
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Kemer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor

Kemer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Coşkuyla Kutluyor

Kemer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü Necati ve Saykolar Grubu konseriyle kutlayacak.

27.08.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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Kemer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü olan 30 Ağustos Cuma günü 20.30'da Necati ve Saykolar Grubu konser verecek.

Kemer Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar, Cuma günü Kemer Belediyesi önünden Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Kemer Belediyesi Gençlik Bandosu eşliğinde Fener Alayı ile başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Necati ve Saykolar konser verecek

Kemer Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar konseri düzenlenecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kemer'de coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Kutlamalar kapsamında Necati ve Saykolar Grubu da bir konser verecek. Tüm halkımızı Kemer'de Zafer Bayramı'mızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor - Son Dakika

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