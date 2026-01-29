Kemer\'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, iş birliği içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, LÖSEV ile Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa yapacağı projeler, LÖSEV ile ilgili farkındalık oluşturmak, gençlerin LÖSEV Hakkında daha fazla bilgilendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Erdal, LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Uğurel ve gençlik meclisi üyeleri katıldı. - ANTALYA