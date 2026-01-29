Kemer'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kemer'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı

Kemer\'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı
29.01.2026 19:58  Güncelleme: 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, iş birliği içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, iş birliği içerisinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, LÖSEV ile Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa yapacağı projeler, LÖSEV ile ilgili farkındalık oluşturmak, gençlerin LÖSEV Hakkında daha fazla bilgilendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Erdal, LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Uğurel ve gençlik meclisi üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Yerel Haberler, Antalya, Gençlik, Yalın, Kemer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemer'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
İzmir’de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Esat Yontunç’un test sonucu negatif çıktı Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:39
Uçağa bindi gidiyor Juventus’a üçüncü Türk
Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
19:21
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 20:28:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kemer'de LÖSEV ile Gençlik Meclisi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.