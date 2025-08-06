Kemer Belediyesi\'nden Yaşlılara Özel Proje: \'Yaşlılarımız Yalnız Değildir\'

Kemer Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Kemer'de yaşayan 75 yaş ve üzeri vatandaşlar için "Yaşlılarımız yalnız değildir" projesi başlattı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje kapsamında, Kemer'de ikamet eden 75 yaş ve üzeri 513 yaşlı vatandaş ziyaret edilerek, sağlıkla ilgili sorunları dinleniyor ve kişisel bakımları yapılıyor.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde meclis üyelerimizle aldığımız karar doğrultusunda "Yaşlılarımız yalnız değildir" projesine başladık. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu hizmetimizi sunuyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan edindiğimiz bilgilerle Kemer'de 513 tane 75 yaş ve üstü yaşlımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz ve sağlıkla ilgili sorunlarını dinliyoruz. Tansiyonlarını ölçüyoruz, saç tıraşlarını yapıyoruz, bakıma muhtaç olanların ev temizliğini yaparak onlara hizmet veriyoruz. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmetlerimizi anlatıyoruz" dedi. - ANTALYA