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Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

06.01.2022 17:35
Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan yılın ilk toplantısına, meclis üyeleri Hasan Ali Acar, Semih Top ve Ahmet Can katılmadı. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini dileyerek, pandemiden bir an önce kurtulup rahat bir nefes alınması temennisinde bulundu.

İmar planlarının son durumu

Başkan Topaloğlu, imar planlarının son durumları hakkında da bilgiler vererek, "Tekirova Mahallesinin imar planları askıya çıktı. Kuzdere mahallesi belediye meclisinden geçerek Antalya Büyükşehir Belediye meclisine gönderildi. Çıralı imar planları da büyükşehirde. Beldibi mahallesinde ise tapu kayıtları bekleniyor." dedi.

Kemer Belediyesinin mali durumu hakkında da açıklama yapan Topaloğlu, "Şu anda nakitte 30 milyon 692 bin lira paramız var. Ruhsatlara gelince 2017'de 176, 2018'de 135, 2019'da 142, 2020'de 334, 2021'de de 586 ruhsat verildi. Ücretsiz servislerle ilgili de şunları söylemem gerekiyor. Biz bir kurumuz. Bize hak edişleri gelir ve biz de paralarını yatırırız. İki tane hak ediş yapmışlar. Birisi 1 milyon 61 bin 43 lira diğeri ise 781 bin 733 lira. Bunlar hesaplarına yatmıştır. Kemer Belediyesinin kimseye borcu yoktur." diye konuştu.

2022 yılı personel ücretleri belirlendi

Toplantıda, bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Yapılan gizli oylama ile İsmail Aka, Ferhan Fidan, Cumali Afşin, Mustafa Bilici ve Ramazan Kal komisyon üyesi olarak belirlendi.Kemer Belediyesinde boş bulunan kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin 2022 yılı için de çalıştırılması ve 2022 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Komisyona sevk edilen konular

Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi konusunun görüşüldüğü ve oy birliği ile 200 lira olarak belirlendiği toplantıda, belediye zabıta memurlarına verilecek fazla mesai ücreti ise oy birliği ile 667 lira olarak belirlendi.Belediye meclisinin almış olduğu 05.02.2020 tarih ve 28 sayılı kararının içeriğinde yer alan portik alan uygulaması ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandığından, konunun yeniden görüşülmesi konusu oy birliği ile İmar Komisyonu ile Turizm Komisyonuna sevk edildi.

Kemer Yeni Mahalle 286 Ada 10 parseldeki 291/1905 metrekare belediye hissesini satın alma talebinin görüşülmesi ve Kemer Yeni Mahalle 306 Ada 07 parseldeki 121/1000 metrekare belediye hissesini satın alma talebinin görüşülmesi konuları oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 4706 sayılı Kanun kapsamında Kemer Belediyesi adına tescili yapılan Yeni Mahalle 320 ada 2 parsel numaralı taşınmazın ilgililere satışının yapılabilmesi konusunun görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Kemal Çimen'in Kemer Kuzdere Mahallesi 509 ada 01 parselde bulunan 167.15/500 metrekare hissesini Kuzdere Mahallesi 510 ada 09 parselde bulunan 166.57/500 metrekare belediye hissesi ile takas etme talebinin görüşülmesi ise oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Antalya'da ikamet eden belediye personellerine 2021 yılı için tahsis edilen personel servis otobüsünün süresi dolduğundan, personel servisinin devam edip etmeyeceği, devam etmesi halinde ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi konusu oy birliği ile 300 lira olarak belirlendi.

Toplantıda, yapı ruhsatı alındığı andan itibaren kat irtifakı kurulabilmesi için Belediyemiz 2022 yılı Gelir tarifesinin 41/c maddesinde yer alan "Kat İrtifakı İnce Sıva Bitiminde Kurulacak ücret" ibresinin "İnce Sıva Bitiminde Kurulacak" ibaresi kısmının kaldırılarak, sadece "Kat İrtifakı ücreti" olarak değiştirilmesi konusu ile Kemer Göynük Mahallesi 172 ada 1 parselin plan değişikliği teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesine vatandaşlar tarafından şikayet konusu olan Günübirlik Kiralanan Evler ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerinin görüşülmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna sevk edildi.

Kemer için yararlı olacağı düşünülen Buz Hokeyi tesisi yapılması konusunun oy birliği ile İmar Komisyonu ile Turizm Komisyonuna sevk edildiği toplantıda, meclisin Ağustos'ta tatil yapılması kararlaştırıldı. 23-27 Ocak tarihleri arasında Ukrayna'nın Lviv şehrine yapılacak olan ziyaret için Başkan Topaloğlu, meclis üyeleri ve personelin yurt dışı izinleri ile harcırahlarının görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kemer Belediyesi, Kemer, imar, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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